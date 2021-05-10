Британский штамм коронавирусной инфекции выявлен у жителей Якутии

Якутск, 10 мая. Медицинские специалисты выявили британский штамм у местного населения в Якутии, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Изабелла Самойлова сообщила о выявлении британского штамма COVID-19 среди местных жителей. Об этом сообщило информационное агентство YakutiaMedia со ссылкой на представителей пресс-службы ведомства.

«Британский штамм коронавируса уже зафиксирован среди местного населения, никак не связанного с зарубежными поездками», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что российские ученые получили индийский штамм коронавирусной инфекции. Образцы необходимы для проведения исследований.