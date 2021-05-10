Прага озвучила сумму, которую хочет потребовать от РФ из-за взрывов во Врбетице

Прага, 10 мая. Власти Чехии хотят потребовать от России компенсацию из-за взрывов во Врбетице, сообщила глава минфина страны Алена Шиллерова.

По словам министра, Прага хочет потребовать компенсации в размере около 1 млрд крон (то есть порядка 3,5 млрд рублей). Прага собирается получить деньги «в соответствии с международным правом», заявила Шиллерова.

«Если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени», — высказалась чешский министр.

Некоторые политики Чехии уверены, что Россия вряд ли выплатит Праге эту «компенсацию».

На минувшей неделе депутат Госдумы РФ Елена Панина заявила, что слова премьера Чехии Андрея Бабиша связаны с проблемами с бизнесом. Чешский политик ранее призвал страны Евросоюза выслать по одному российскому дипломату в связи с инцидентом во Врбетице.