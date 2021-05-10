Курс доллара к рублю остался неизменным на старте сессии Мосбиржи

Москва, 10 мая. Биржевой курс американской валюты к российской не изменился на открытии торгов Московской биржи в понедельник.

Курс доллара составил 73,78 рубля за денежную единицу. Биржевой курс европейской валюты также не изменился и составил 89,77 рубля за единицу.

Условия, при которых курс американской валюты может ослабеть до 50 рублей за доллар, перечислил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Одно из них — изменение отношений с Западом. Еще одним может быть полный отказ от санкционных угроз. Кроме того, способствовать укреплению рубля могут растущие цены на нефть и изменение инвестиционного и производственного климата в России.