WSJ сообщила о планах США перебросить войска из Афганистана ближе к границам РФ

Вашингтон, 10 мая. Соединенные Штаты могут направить войска из Афганистана в страны Средней Азии, сообщает газета Wall Street Journal (WJS), ссылаясь на источники.

Недавно стало известно, что США планируют вскоре начать отвод военных из Афганистана. Вполне вероятно, что их перебросят поближе к российским границам. Предполагается, что Вашингтон может направить войска в Узбекистан и Таджикистан.

В WJS отмечают, что Соединенным Штатам необходимо разместить на базах не только военнослужащих, но и беспилотники, бомбардировщики, а также артиллерию.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что ВС США уже начали покидать Афганистан, однако весь контингент американских войск окончательно будет выведен из страны только к сентябрю 2021 года.