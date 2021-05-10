Российский теннисист Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP

Лондон, 10 мая. Теннисист из России Дмитрий Медведев переместился с третьей позиции на вторую в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Спортсмен на прошлой неделе дошел до третьего раунда соревнования серии «Мастерс» в Мадриде. Достижение помогло россиянину сместить испанского теннисиста Рафаэля Надаля со второго места.

Другой российский спортсмен Андрей Рублев остался на прежнем седьмом месте. Карен Хачанов и Аслан Карацев сохранили за собой 24-ю и 27-ю позиции соответственно. Лидером в рейтинге остается сербский теннисист Новак Джокович.

Серба недавно обыграл Карцев, что стало для всех неожиданностью. Матч состоялся в Белграде и закончился со счетом 7:5, 4:6, 6:4.