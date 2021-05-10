Доску с именами погибших на ВОВ актеров нашли в подвале саратовского театра

Саратов, 10 мая. Накануне Дня Победы в подвале саратовского театра оперы и балета обнаружили доску с именами сотрудников театра, погибших на Великой Отечественной войне. По оценкам специалистов, памятный камень был высечен в первые послевоенные годы. Доску установили в гостиной новой сцены театра.

«Это замечательное событие для всего культурного Саратова. Конечно, очень странно, что на протяжении десятков лет памятная доска пролежала где-то в архивах. Это не с лучшей стороны говорит о том, как в театре относятся к собственной истории. Но хорошо, что камень нашелся хотя бы сейчас, память о героях должна жить вечно», — рассказал корреспонденту ФАН актер Александр Т.