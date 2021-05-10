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Шотландские археологи восстанавливают историю нелегального производства виски

Наука
Шотландские археологи восстанавливают историю нелегального производства виски
pxhere.com  /  PxHere

Эдинбург, 10 мая. Крупное научное исследование по истории подпольного производства виски пытаются восстановить археологи Национального фонда Шотландии.

Согласно отчетам акцизных чиновников, вокруг винокурен сплачивались целые деревенские общины, вследствие чего у государственных служащих, следящих за оборотом алкогольных напитков, не всегда получалось успешно вести борьбу с нелегальным производством. Контрабандный виски отправляли за границу или реализовывали в местных притонах, пишет The Scotsman.

Известен случай, когда один из акцизных чиновников пытаясь закрыть нелегальное производство встретил сопротивление от населения деревни. Испугавшись расправы, госслужащий отправился за подкреплением, а крестьяне в это время спрятали самое ценное оборудование – змеевик. Остальное представители властей, вернувшись на место, сожгли.

Сегодня археологи уже обнаружили примерно 30 мест, где несколько веков назад находились нелегальные винокурни. Ученые рассчитывают, что им удастся найти еще сотни аналогичных "предприятий".

Ранее кенийские археологи нашли самую древнюю человеческую могилу. Захоронение было сделано около 78 тыс. лет назад.

шотландия виски винокурня
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