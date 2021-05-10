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Сын Влада Листьева анонсировал выставку памяти тележурналиста
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Сын Влада Листьева анонсировал выставку памяти тележурналиста

Общество
Сын Влада Листьева анонсировал выставку памяти тележурналиста
wikipedia.org  /  New Look Team / CC BY-SA 3.0

Москва, 10 мая. Выставка памяти известного тележурналиста Влада Листьева пройдет осенью. Соответствующее заявление сделал его сын Александр Листьев.

Организатором мероприятия станет благотворительный Фонд поддержки деятелей телевидения имени Владислава Листьева «Герои экрана». В понедельник, 10 мая, легендарному тележурналисту должно было исполниться 65 лет.

В ходе выставки гостям покажут фотографии и личные вещи Листьева. Отдельное внимание будет уделено интерактивному разделу с воспоминаниями зрителей о программе «Взгляд» и других телепроектах, над которыми трудился журналист.

«Мы предложим всем желающим рассказать о влиянии передачи на их жизнь, вспомнить яркие моменты. Самые интересные эссе озвучат коллеги отца - знаменитые телевизионщики и артисты», — рассказал Листьев-младший в беседе с ТАСС.

Он добавил, что помнит отца светлым и чутким человеком. Именно такого Влада Листьева он хочет показать зрителям, в сердцах которых до сих пор живет память о тележурналисте.

Владислав Листьев погиб 1 марта 1995 года. Его нашли мертвым в подъезде своего дома в Москве. Могила тележурналиста находится на московском Ваганьковском кладбище.

Культурно-выставочный центр «Ленфильм» подготовит выставку о советской киномузыке к Петербургскому международному культурному форуму. Серия тематических проектов будет представлена совместно с музыкантом Олегом Нестеровым.

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