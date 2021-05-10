Сын Влада Листьева анонсировал выставку памяти тележурналиста

Москва, 10 мая. Выставка памяти известного тележурналиста Влада Листьева пройдет осенью. Соответствующее заявление сделал его сын Александр Листьев.

Организатором мероприятия станет благотворительный Фонд поддержки деятелей телевидения имени Владислава Листьева «Герои экрана». В понедельник, 10 мая, легендарному тележурналисту должно было исполниться 65 лет.

В ходе выставки гостям покажут фотографии и личные вещи Листьева. Отдельное внимание будет уделено интерактивному разделу с воспоминаниями зрителей о программе «Взгляд» и других телепроектах, над которыми трудился журналист.

«Мы предложим всем желающим рассказать о влиянии передачи на их жизнь, вспомнить яркие моменты. Самые интересные эссе озвучат коллеги отца - знаменитые телевизионщики и артисты», — рассказал Листьев-младший в беседе с ТАСС.

Он добавил, что помнит отца светлым и чутким человеком. Именно такого Влада Листьева он хочет показать зрителям, в сердцах которых до сих пор живет память о тележурналисте.

Владислав Листьев погиб 1 марта 1995 года. Его нашли мертвым в подъезде своего дома в Москве. Могила тележурналиста находится на московском Ваганьковском кладбище.

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