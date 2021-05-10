Кортни Кокс поделилась курьезными случаями съемок спецэпизода «Друзей»

Бербанк, 10 мая. Актриса Кортни Кокс рассказала о процессе съемочного процесса специального выпуска культового сериала «Друзья». Подробностями она поделилась с телеведущей Эллен ДеДженнер.

Кокс сообщила, что в спецэпизоде актеры будут не перевоплощаться во всеми любимых персонажей, а, наоборот, сыграют самих себя. Известно, что актерский состав даже не имел подготовленного сценария.

«У нас было много особых сюрпризов — это было фантастически», — поделилась Кокс.

Эпизод будет снят в том же месте, где проходили съемки более 16 лет назад — на студии Warner Bros. в Бербанке (Калифорния). Сама Кокс исполняла в «Друзьях» роль повара Моники Геллер.

Еще одна звезда сериала — актриса Дженнифер Энистон расплакалась прямо на площадке спецэпизода. На девушку нахлынули воспоминания после увиденных декораций квартиры, в которой происходили основные съемки «Друзей».