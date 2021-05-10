Аналитик Гойхман перечислил условия для падения курса доллара до 50 рублей

Москва, 10 мая. Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал условия, при которых курс доллара может упасть до 50 рублей. Одним из них он назвал изменение отношений с Западом.

Еще одним условием падения курса доллара может быть полный отказ от угрозы санкций. Аналитик отмечает и экономический бум не только в России, но и в мире, с темпами роста пять-шесть процентов в год. Поспособствовать могут и увеличение нефтяных цен, изменения инвестиционного и производственного климата в стране, передает «Российская газета».

«При гипотетическом наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50-55 рублям к доллару. Но в реальности вероятность такого развития событий в обозримом будущем составляет порядка 20-25%», — отметил Гойхман.

Стабильность рубля к иностранным валютам поддерживает нейтральность со стороны политики в России. До 11 мая курс будет держаться в диапазоне 75-78 рублей за доллар. Если не будет существенных событий, то в мае он может составить 74,5-75,5 рубля за единицу и 89-91 рубль за евро.