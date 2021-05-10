Несколько автомобилей ушли на дно реки в Приморье

Владивосток, 10 мая. Микроавтобус и внедорожник Mitsubishi Pajero утонули в реке Стеклянухе в Шкотовском районе Приморья. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Точной информации, каким образом автомобили угодили в ловушку, нет. Однако некоторые местные жители предположили, что владельцы машин приехали на рыбалку и решили заночевать, не подозревая, что река может серьезно подняться в течение нескольких часов.

«Паджерик помню, мы уезжали с реки, а они под мостом стояли на гальке, рыбачили. Неужели река так поднялась?» — написал один из пользователей Сети.

В соцсетях разместили призыв о помощи. На данный момент, по неподтвержденной информации, оба автомобиля вытащили из реки.

Недавно в Волховском районе Ленинградской области в реку съехала «Газель». Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вытащили автомобиль и обнаружили в нем труп водителя.