Французы снимут документальный сериал про восстановление Нотр-Дама

Париж, 10 мая. Документальная картина под названием Raising Notre-Dame расскажет о восстановлении Нотр-Дама. Его разработкой занимается французский продюсер Кристин Ле Гофф.

В картине будут показаны фрагменты реставрации, эпизоды с использованием компьютерной графики и уникальные архивные записи. Также сериал будет повествовать не только о восстановлении собора, но и его первоначальной постройке.

Изначально авторы планировали сделать «Возрождение Нотр-Дама» полуторачасовой лентой. Однако объем снятого материала поспособствовал его переквалифицированнию в мини-сериал. Кресло режиссера будущей ленты занял Винсент Амуру.

Собор Парижской Богоматери является одной из известнейших во всем мире достопримечательностей, которые были объяты огнем. Кроме него в этот список включили и российский Екатерингофский дворец, основанный Петром I в 1711 году.