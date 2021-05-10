Sohu: май подарит удачу трем знакам зодиака

Москва, 10 мая. Последний весенний месяц станет удачным для знаков, которые упорно трудятся и работают над собой. Кому именно улыбнется фортуна, рассказали китайские астрологи изданию Sohu.

Рожденные под знаком Крысы люди считаются добродушными, веселыми и жизнерадостными. Эти знаки не любят интриг и всегда готовы наладить общение с кем угодно, отмечают астрологи. В середине месяца приятных характер Крыс благоприятно скажется на их социальной жизни. Их заметят люди, общение с которыми принесет Крысам пользу и позитивные эмоции. Есть большая вероятность, что в мае эти знаки зодиака найдут новых друзей или любовь.

Люди, появившиеся на свет в год Петуха, зачастую относятся к интровертам. Как правило, они избегают общения с людьми без особой необходимости. Однако май станет успешным для этого знака — усидчивость, сосредоточенность и трудолюбие Петухов позволит им достичь новых высот в работе и творчестве.

В год Обезьяны рождаются общительные и энергичные люди. В мае представитель этого восточного знака зодиака может рассчитывать на удачу в делах, требующих коммуникации с людьми самых разных характеров. Кроме того, Обезьяны без труда смогут обратить старые конфликты в свою пользу и предотвратить ненужные ссоры.

Недавно ведический астролог Ирина Джваридзе в беседе с ФАН сообщила, когда в 2021 году наступит наиболее удачное время для роста и прорыва в работе и личных делах.