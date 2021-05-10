Тело 16-летней девушки нашли в сливном колодце под Новосибирском

Новосибирск, 10 мая. Труп девушки-подростка находился в сливном колодце, расположенном на станции Дупленская в Новосибирской области. Яма была выполнена из автомобильных покрышек.

Девушка пропала 6 мая. Правоохранители считают, что школьница могла поскользнуться и упасть в колодец. Последний находится на территории участка, где живут ее родственники, пишут местные СМИ.

В качестве предварительной причины смерти рассматривается утопление. Окончательное решение будет принято по итогам судебно-медицинской экспертизы. Родственники погибшей рассказали, что отправились на поиски девушки через полчаса после ее ухода из дома.

В Волгоградской области рыбаки обнаружили в реке труп 17-летней девушки. Подросток ушла из дома еще 19 апреля, после перестала выходить на связь с родными и близкими.