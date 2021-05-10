Выпавший с восьмого этажа украинец сломал прохожей шею и умер

Киев, 10 мая. Следователи проводят проверку по факту инцидента, который произошел на Украине. В результате падения с высоты мужчина сломал женщине шею, а сам скончался.

Житель «приземлился» на проезжую часть с восьмого этажа в Днепре. Он упал на прохожую, сломал ей шейные позвонки, а сам скончался на месте, сообщают украинские СМИ. Инцидент случился в воскресенье вечером. Доктора констатировали у пострадавшей перелом шейного хребта. Ее доставили в одну из местных клиник.

Недавно годовалый ребенок выпал из окна арендованной квартиры в Ленинском городском округе. Малыш погиб, когда родители находились в другой комнате.