Ученые Австралии обнаружили пользу гранатового сока при гипертонии

Канберра, 10 мая. Гипертоникам важно соблюдать диету и придерживаться правильного питания. В качестве профилактики можно пить гранатовый сок.

Исследование провели ученые из Университета Западной Австралии среди фруктовых соков. Гранатовый нектар оказался в числе напитков, которые полезны при повышенном давлении, передает Express.

Ученые провели эксперименты и обнаружили, что у участников, регулярно употреблявших гранатовый сок, систолическое давление понижалось на 4,96 мм рт. ст., а диастолическое — на 2,01 мм рт. ст. Такие показатели фиксировали у тех, кто пил за раз около 240 мл напитка. Если у человека отсутствуют противопоказания, то специалисты рекомендуют добавить этот нектар в рацион для поддержания здоровья сердца.

Однако пить сок натощак не рекомендуется. Если предварительно не поесть, может подняться уровень сахара в крови. А кислая жидкость способна спровоцировать боль при попадании на воспаленную слизистую оболочку.