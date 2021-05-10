Жители Екатеринбурга и окрестностей пожаловались на едкий смог

Екатеринбург, 10 мая. Едкий смог установился в Екатеринбурге и его окрестностях в понедельник. Местные жители ощущают запах гари, а солнца в небе почти не видно.

Специалисты МЧС России уже заинтересовались ситуацией. В ближайшее время они проверят районы города на превышение в воздухе допустимой концентрации вредных веществ. В ведомстве добавили, что не рассматривают версию с лесными пожарами, поскольку таковых в пригороде нет, передает ТАСС.

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник в Екатеринбурге ожидается теплый день с температурой до 23–25 градусов выше нуля. Скорость ветра составит четыре–девять метров в секунду.

Власти Новосибирской области провели экстренное совещание из-за аномального числа пожаров вблизи населенных пунктов. Глава региона Андрей Травников поручил дополнительно усилить работу по тушению пожаров и принять организационные меры по стабилизации обстановки.