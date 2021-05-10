Апелляционный суд в США впервые рассмотрит иск слонихи к зоопарку

Нью-Йорк, 10 мая. Суд в Нью-Йорке рассмотрит апелляцию от слонихи Хэппи, которая проживает в зоопарке в Бронксе, не имея возможности взаимодействовать с другими особями.

Слониху привезли в США в 1977 году. Изначально она проживала с другими слонами, однако ее пришлось переселить из-за регулярных конфликтов. В данный момент Хэппи живет одна, и не имеет возможности контактировать с особями своего вида.

Зоозащитниками была подана петиция о переводе животного из зоопарка в Бронксе в заповедник для слонов. Однако суд первичной инстанции отказал в ходатайстве. Теперь жалобу примет на рассмотрение апелляционный суд, пишет РИА Новости.

Ранее зоозащитники установили на берегу Финского залива памятку по спасению тюленей. Об этом рассказали в группе «Спасение тюленей» в соцсети «ВКонтакте».