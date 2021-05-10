Мазепин не изменится: российского гонщика «Формулы-1» не любят соперники и судьи

Барселона, 10 мая. Российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин продолжает оставаться мишенью для критики коллег и судейского корпуса. На квалификации Гран-при Исании пилот «Хааса» случайно заблокировал несколько соперников, что привело к недовольным высказываниям в его адрес.



Шарль Леклер заявил, что «Мазепин никогда не изменится», а Ланс Стролл так и вовсе использовал нецензурную лексику. Стоит отметить, что другие пилоты критикуют россиянина практически в каждой гонке.



Предыдущие ошибки Мазепина привели к тому, что к нему с особой строгостью относятся и судьи. После одной из спорных ситуаций к Никите применили максимально жесткое наказание: эксперты считают, что гонщик «Хаас» пожинает плоды своей плохой репутации. Как бы то ни было, россиянина вряд ли выгонят из «Формулы-1», потому что его отец Дмитрий Мазепин спонсирует команду.



Ранее Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании. За несколько кругов до финиша британский гонщик обошел Марка Ферстаппена из «Ред Булла»