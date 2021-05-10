Армия Франции предупредила Макрона о последствиях его внутренней политики

Париж, 10 мая. Французские военные написали открытое письмо в поддержку своих отставных коллег, которые ранее попросили у президента страны Эммануэля Макрона «человеческого» отношения к ним.

Свое обращение военнослужащие опубликовали в издании Valeurs actuelles и предложили всем неравнодушным подписаться под ним. На данный момент позицию французских военных разделило почти 50 тыс. человек.

«Их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение», — говорится в письме военнослужащих.

Настала момент, когда в рядах французского общества наступил серьезный разлад. Необходимо принимать какие-то меры, иначе ситуация может выйти из-под контроля и привести страну к «распаду», заявили солдаты.

Они поддержали письмо, которое ранее написали генералы в запасе. В нем сказано, что Макрону следует прекратить слушать деколониальные теории и «сказки» о процветающем расизме, которые являются лишь прикрытием для разжигания межрасовой ненависти радикалами.

Несмотря на обстановку внутри страны, Макрон продолжает смотреть за пределы границ своего государства и призывает к защите сотрудников СМИ по всему миру.