Фигуристка Туктамышева в бикини показала ягодицы с отпечатками ладоней

Москва, 10 мая. Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха. На них спортсменка позирует в раздельном купальнике синего цвета.

Соответствующие снимки Туктамышева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. На первой фотографии фигуристка повернута спиной к камере, демонстрируя оголенные ягодицы. На них можно рассмотреть два песочных следа, оставленные человеческими ладонями.

Поклонники пришли в восторг от смелых фотографий фигуристки. Один из фанатов даже назвал Туктамышеву «хулиганкой».

«Какая же Вы все-таки хулиганка, Елизавета», — написал поклонник.

«Лиза просто супер, а чьи руки на попке?» — поинтересовался подписчик.

В марте Туктамышева стала обладательницей серебряной медали на чемпионате мира в Стокгольме. В ее активе победа на первенстве планеты 2015 года. В том же году она заняла первое место на чемпионате Европы.

Недавно фигуристка рассказала об исполнении своей давней мечты. Последняя заключалась в том, чтобы побывать в качестве гостьи в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.