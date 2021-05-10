Онколог Карасев озвучил опасный признак предракового состояния

Москва, 10 мая. Распознать наличие развивающегося онкологического заболевания можно по частому покашливанию. Об этом заявил хирург и онколог Иван Карасев в соцсети.

По его словам, при таком симптоме высока вероятность появления новообразований — полипов. Они образуются на голосовых связках или слизистой оболочке гортани. Кроме того, признаками такого предракового состояния могут стать затрудненное дыхание, воспаление и хроническая осиплость голоса.

«Запускание» пациентом полипов может стать причиной полного нарушения дыхания и потери голоса. Все это может появиться наряду с развитием рака.

При определенных трех признаках можно определить рак кожи. Результаты исследований британских ученых показали, что все они связаны с родинками.