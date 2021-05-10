Терапевт Воробьев перечислил обязательные для отпускной аптечки лекарства

Москва, 10 мая. Недомогание может настигнуть в любой момент. И чтобы не тратить деньги на лекарства, следует позаботиться об аптечке заранее.

В отпуск следует взять спазмолитик, которые поможет устранить боли и спазмы. Лишним не будет и наличие препарата, сбивающего высокую температуру. Для пищеварения стоит положить в аптечку ферментные, противорвотные и противодиарейные средства, отметил терапевт Павел Воробьев в беседе с RT.

При путешествии с ребенком рекомендуется взять порошок для восстановления электролитного баланса. Он поможет справиться с последствиями отравления. Следует запастись антигистаминными препаратами и мазями от ожогов и других кожных повреждений. При поездках за рубеж не стоит брать медикаменты, содержащие фенобарбитал. Это вещество запрещено во многих странах.

Многие россияне отправятся в отпуск на разные курорты. Отдыхающих могут настигнуть различные заболевания, включая COVID-19, пищевые инфекции и другие недуги, предупредил иммунолог Владимир Болибок.