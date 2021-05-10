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NBC: Атака на Colonial Pipeline не связана с иностранными хакерами

Общество
NBC: Атака на Colonial Pipeline не связана с иностранными хакерами
pixabay.com

Москва, 10 мая. Крупнейший в США топливный оператор Colonial Pipeline подвергся кибератаке. Источник телеканала NBC считает, что инцидент имеет признаки преступной схемы.

Компания Colonial Pipeline отвечает за снабжение топливом всего Восточного побережья США. Из-за кибератаки с использованием вирусов-вымогателей из строя вышли основные линии оператора.

Местные СМИ указывали на возможную причастность к инциденту группировки DarkSide. Однако источник NBC уверен, что иностранные хакеры не причастны к атаке.

«Первые признаки указывают на то, что это преступная схема, а не атака со стороны государства», — говорится в сообщении.

Атака на крупнейший американский нефтепровод была совершена несколько дней назад. Источники сообщили, что компьютерная инфраструктура Colonial Pipeline стала жертвой вируса-шифровальщика, из-за чего нарушилась работа систем, отвечающих за прокачку нефтепродуктов.

хакеры кибератака colonial pipeline
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