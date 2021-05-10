Британцы спасли жизнь маленькому киту на юго-западе Лондона

Лондон, 10 мая. Британские спасатели вызволили небольшого кита, который застрял в реке Темза в районе юго-западной части Лондона. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Китенок длиной три-четыре метра выплыл на мель в Темзе. Сотрудники служб спасения прибыли на место происшествия в 21:00 (23:00 по Москве). Спустя четыре часа млекопитающее удалось вызволить и доставить в безопасное место.

В скором времени ветеринар проведет оценку состояния животного. Решение о выпуске кита на волю будет приниматься с учетом решения специалиста.

Недавно также на берегах Сахалина был найден брошенный тюлененок. Местные жители оказали оперативную помощь животному, и детеныш не пострадал.