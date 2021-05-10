Финансист Харнас посоветовала гасить долги по кредитам в первой половине срока

Москва, 10 мая. Досрочное погашение задолженностей в начале срока кредитования поможет произвести перерасчет процентов и уменьшение переплат.

Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас в интервью «Российской газете» рассказала, что в первой половине срока кредитования система платежей, как правило, аннуитетная.

«Первое время вы выплачиваете в основном проценты банку. Затем сумма процентов в вашем платеже уменьшается, а основной долг наоборот увеличивается», — заявила эксперт.

Досрочное погашение в конце срока кредитования не поможет сэкономить средства. В это время, по словам Харнас, платежи уже идут по основным задолженностям.

Недавно она посоветовала россиянам избегать рефинансирования ипотеки. По словам Харнас, это приведет к дополнительным ненужным затратам.