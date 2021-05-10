Культработникам за переезд в село планируют ввести надбавку

Москва, 10 мая. Поправки, направленные на материальное поощрение работникам культуры, которые дадут согласие на переезд в сельскую местность, подготовило Министерство культуры России.

Специалисты возрастом младше 55 лет, которые переедут в деревню или небольшой город, где проживает не более 50 тысяч человек по проекту «Земский работник культуры», могут получить по одному миллиону рублей. Культработники, которые согласятся уехать на Дальний восток могут получить до двух миллионов рублей.

Отъезд работников сферы культуры рассчитан на пять лет. В случае, если командировка будет досрочно прекращена, культработников обяжут вернуть в бюджет региона полученные деньги.

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