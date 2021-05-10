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Культработникам за переезд в село планируют ввести надбавку

Общество
Культработникам за переезд в село планируют ввести надбавку
vk.com  /  Дом традиций

Москва, 10 мая. Поправки, направленные на материальное поощрение работникам культуры, которые дадут согласие на переезд в сельскую местность, подготовило Министерство культуры России.

Специалисты возрастом младше 55 лет, которые переедут в деревню или небольшой город, где проживает не более 50 тысяч человек по проекту «Земский работник культуры», могут получить по одному миллиону рублей. Культработники, которые согласятся уехать на Дальний восток могут получить до двух миллионов рублей.

Отъезд работников сферы культуры рассчитан на пять лет. В случае, если командировка будет досрочно прекращена, культработников обяжут вернуть в бюджет региона полученные деньги.

Ранее адвокат Марина Буянова рассказала о способах увеличения зарплаты до 30%. По словам юриста, на прибавку к зарплате имеет право тот, кто работает сверхурочно или существует опасность труда.

россия минкульт работники культуры
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