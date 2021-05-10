МЧС оказало помощь сорвавшейся с горы «Чертов палец» туристке

Горно-Алтайск, 10 мая. Женщина совершила неудачную попытку подъема на гору «Чертов палец» в Алтайском крае и упала. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел вечером, 9 мая. В службу спасения поступил звонок с просьбой об оказании помощи туристке, которая получила травмы при падении с обрыва. Непроходимая местность стала препятствием для проезда машины скорой помощи, поэтому спасательный отряд МЧС выдвинулся на помощь пострадавшей.

Девушку благополучно эвакуировали, подняв ее на носилках и передав бригаде медиков. Сейчас женщина госпитализирована в городскую больницу Горно-Алтайска.

Недавно во время восхождения на Эльбрус сорвалась альпинистка и получила травму. Спасатели оперативно выехали на место происшествия и оказали пострадавшей необходимую помощь.