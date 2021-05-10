Радикальная реакция на песню Russian Woman напугала певицу Манижу

Москва, 10 мая. Песня участницы конкурса «Евровидение-2021» Манижи неоднократно подвергалась критике. Девушка не ожидала, что высказывания в адрес ее творчества будут такими радикальными.

Реакция на песню Russian Woman настолько напугала Манижу, что у нее закрадывались мысли отказаться от участия в музыкальном конкурсе. Сейчас она смогла себя пересилить и смотреть на ситуацию спокойнее, отметила она в беседе со СМИ.

«Конечно, были моменты, когда я просто испугалась. Как любой нормальный живой человек могу испугаться, могу расстроиться, могу оказаться в состоянии страха, переживаний. И у меня были мысли вначале, что, боже мой, может быть, мне все-таки не надо ехать?» — поделилась эмоциями певица.

Артист Леонид Агутин назвал Russian Woman слабым произведением, которое стыдно выставлять на конкурсе. Манижа приняла его точку зрения, но в свою песню она верит. Композицию девушка посвятила стереотипам, которыми долгое время на нее давили в обществе.

Манижа уже провела репетицию в Роттердаме. Для конкурса она выбрала красный комбинезон, олицетворяющий образ женщины рабочего класса. Это не единственный костюм. Она появится на сцене в объемном платье, созданном из множества лоскутов.