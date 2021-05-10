Автовладельцам подсказали простое решение проблемы «масложора»

Москва, 10 мая. Увеличившийся расход масла в двигателе, который не нуждается в капремонте, становится проблемой для любого автовладельца. Ее можно решить с помощью воды и капельницы.

Для начала необходимо установить, что в двигателе отсутствуют течи в маслосъемных колпачках, если их нет, значит дело в поршневых кольцах. За время эксплуатации эта запчасть может сильно износиться. Но это в случае, когда автомобиль преодолел более 300 тысяч километров после капитального ремонта мотора. Если километраж значительно меньше — кольца просто покрылись нагаром и перестали работать, как положено. Такую неисправность можно устранить самостоятельно, без помощи специалистов.

Чтобы устранить неполадку, необходимо в пятилитровой бутылке с дистиллированной водой разбавить пару облаток гидроперита. Влить полученную жидкость в капельницу, на регуляторе установить минимальный поток и воткнуть иглу капельницы в резиновый шланг в системе впуска двигателя.

После этого нужно запустить двигатель, и оставить его в таком положении работать на пять часов. Таким образом любая влага, которая попадет в раскаленную камеру сгорания превратиться в пар и выбьет всю скопившуюся грязь.

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