Топалов поблагодарил врачей за спасенную жизнь

Москва, 10 мая. Российский певец Влад Топалов поздравил всех россиян с Днем Победы, а также выразил особенную благодарность всем врачам.

На своей официальной странице в Instagram Топалов заявил, что в нынешнее время люди стали забывать о докторах, которые трудились в период Великой Отечественной войны. Певец выразил отдельную благодарность медикам, которые на протяжении последнего времени оказывают ему огромную поддержку.

«Спасибо вам, вы спасли мне жизнь, я очень признателен. Вы все невероятные, очень ценю», — сообщил Топалов.

Недавно Регина Тодоренко рассказала о самочувствии Влада Топалова в своем Instagram. Телеведущая поблагодарила всех за поддержку, однако не стала раскрывать диагноз певца.