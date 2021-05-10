Двухэтажный дом площадью 350 «квадратов» вспыхнул огнем на Сахалине

Южно-Сахалинск, 10 мая. Жилой дом загорелся в Южно-Сахалинске. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров, передал сайт ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 02:19 по местному времени. Возгорание произошло в двухэтажном доме на улице Яблочная, 66. К моменту приезда огнеборцев пламя распространилось на площади 350 квадратных метров.

Пожар удалось локализовать в 03:17 по местному времени. Для ликвидации возгорания было задействовано 23 человека личного состава МЧС и шесть единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Также возгорание в двухэтажном доме недавно произошло в Архангельской области. В результате пожара погибла семья из трех человек.