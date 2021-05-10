Скарлетт Йоханссон и Netflix бойкотировали кинопремию «Золотой глобус»

Лос-Анджелес, 10 мая. Стрим-сервисы Netflix, Amazon Studios и актриса Скарлетт Йоханссон отказались работать с Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), пишет издание Deadline.

Организации не стали выставлять свои картины на премию по причине того, что среди 86 членов HFPA не присутствуют журналисты-афроамериканцы. Кроме того, газета The Los Angeles Times сообщала о коррупции в ассоциации.

По словам главы Netflix Теда Сарандоса, сервис завершил партнерские отношения с ассоциацией до тех пор, пока она не решит вопрос инклюзивности. Руководитель Amazon Studios Дженнифер Салке также прекратила работу с HFPA. Кинозвезда Скарлетт Йоханссон тоже имеет претензии к голливудской организации: актриса обвинила ее в проявлениях сексизма.

Недавно акции Netflix обвалились почти на 12%. Это произошло после публикации квартального отчета, которая показала, что капитализация сервиса снизилась более чем на 25 млрд долларов.