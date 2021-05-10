Боец UFC Конор Макгрегор может купить футбольный клуб «Селтик»

Эдинбург, 10 мая. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор ведет переговоры о приобретении шотландского футбольного клуба «Селтик».

Спортсмена спросили в Twitter о слухах, которые ходят вокруг него и покупки «Манчестер Юнайтед». Макгрегор заявил, что действительно ведет переговоры о покупке другого клуба. Однако окончательное решение еще не принято.

«Честно говоря, сейчас зашел разговор о «Селтике». О том, чтобы приобрести акции у Дермота Десмонда», — ответил ирландец.

Он подчеркнул, что симпатизирует обоим клубам. Макгрегор уверенно заявил, что намерен купит футбольную команду и «вершить велики дела» с ней.

Ирландский боец не изменил своим привычкам и снова выступил с провокационной речью. Недавно он призвал команду бойца Дастина Порье молиться. Оба встретятся в октагоне на турнире UFC 264.