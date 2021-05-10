Авиация МЧС России отмечает 26-й день рождения

Москва, 10 мая. Авиационное подразделение МЧС России создали 26 лет назад. За все годы существования сотрудники приняли участие более чем в 400 спасательных и гуманитарных операциях.

Авиационные спасатели завоевали авторитет не только в России, но и за ее пределами. Только за последний год воздушные суда перевезли свыше 32 тысяч тонн груза, около 15 тысяч людей и произвели более 3,2 тысячи сливов воды во время тушения пожаров, отметили в пресс-службе МЧС.

Сейчас в подразделении служат 2 тыс. специалистов. На вооружении находятся 83 воздушных судна, среди которых транспортный самолет Ил-76ТД, самолеты-амфибии Бе-200ЧС, вертолеты Ми-8, Ка-32, Бо-105 и «Ансат». Для оперативного реагирования базы расположены в Хабаровске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Жуковском в Подмосковье.

Накануне в Москве завершился парад Победы. По Красной площади проехала военная техника, а над небом состоялся пролет авиации. Трансляцию с места события смогли посмотреть жители по всей России. Масштаб праздника привел россиян в восторг.