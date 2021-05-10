Почти треть россиян призналась в страхе перед полетами

Москва, 10 мая. Опрос показал, что 21% россиян боится летать на самолетах, однако продолжает это делать. Исследование на эту тему провели аналитики сервиса «Туту.ру».

Еще 11% опрошенных заявили, что не могут справиться со своей фобией. Из-за этого им приходится выбирать другой вид транспорта для путешествий. В отсутствии страха перед полетами признались 53% респондентов, передает RT.

Каждый десятый участник опроса не задумывался о таком страхе или пока не пользовался воздушным транспортом. Оставшиеся 5% признались, что побороли фобию. Всего участие в исследовании приняли 3 тысячи россиян.

Жители России ранее назвали самую неоправданно высокооплачиваемую работу в стране. По мнению граждан, таковой является работа чиновников. На втором месте оказалась специальность топ-менеджера.