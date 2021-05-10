Российский хоккеист Овечкин проспонсирует женскую футбольную команду

Вашингтон, 10 мая. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал спонсором американской женской футбольной команды Washington Spirit.

Коллектив выступает в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL). Овечкин подчеркнул, что на такой шаг его подтолкнула мама — Татьяна Овечкина, которая является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу.

Хоккеист заявил, что считает важным для себя поддерживать женский спорт по всему миру. Овечкин подчеркнул, что мать учила его не разделять мужчин и женщин, которые стремятся к достижению один и тех же спортивных целей.

«Вашингтон» недавно одержал очередную победу в матче НХЛ. Со счетом 4:2 была одержана победа над «Рейнджерс». Российский хоккеист Дмитрий Орлов сделал три результативных передачи.