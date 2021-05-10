Врач Кашталап рекомендовал отказаться от алкоголя ради продления молодости

Москва, 10 мая. Неправильный рацион и употребление алкоголя могут ухудшить здоровье и ускорить старение организма. Об этом рассказал врач-кардиолог Василий Кашталап.

Сохранить молодость поможет регулярное употребление фруктов и овощей, за исключением картофеля. По утверждению врача, рыба, семена, орехи, шоколад, цельнозерновые продукты и оливковое масло оказывают благотворное влияние на организм в целом и состояние кожи в частности.

Употребление соли, сахара, алкоголя, искусственных жиров и кондитерских изделий наоборот приближает старение и ухудшает общее состояние здоровья человека. Кроме того, Кашталап рекомендовал исключить из рациона фастфуд, сосиски, колбасу, снэки и газировку.

Ранее врач-диетолог Светлана Титова рассказала, какие продукты должен употреблять каждый россиянин. По словам специалиста, зелень и сезонные продукты способствуют укреплению иммунитета и положительно влияют на самочувствие.