Вашингтон, 10 мая. Любые военные действия на территории США могут стать крахом для всей армии страны из-за плохого финансирования, считают авторы The National Interest (NI).

Огромная часть военной техники была закуплена почти 40 лет назад, морской флот значительно сократился, компетентность летчиков ставится под сомнение из-за малого количества часов налета, пишет старший сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд.

Специалист также считает, что прямые конкуренты в военной сфере за последнее время смогли значительно обновить военное оборудование, что заставляет сомневаться в дееспособности американской армии. Вуд полагает, что на сегодняшний день США выглядят значительно слабее Китая, Израиля, Ирана и России.

«В армии не хватает подразделений для выполнения всего, что от нее может потребоваться», — подчеркнула сотрудница The Heritage Foundation.

Другой автор NI Крис Осборн недавно заявил, что армия России представляет для Соединенных Штатов и НАТО реальную угрозу. По оценке специалистов, ВС России оснащены значительно лучшим оборудованием, что дает стране явное преимущество.