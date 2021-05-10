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УМВД сообщило о возобновлении поисков главы омского минздрава Мураховского

  /   Обновлено: 10 мая 2021 06:14
Происшествия
УМВД сообщило о возобновлении поисков главы омского минздрава Мураховского
wikipedia.org  /  ArticCynda / CC BY-SA 4.0

Омск, 10 мая. Поиски пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского продолжились рано утром. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Поисковая операция продолжалась до конца дня 9 мая. Возобновить ее было решено утром. Александра Мураховского ищут правоохранители, волонтеры и местные жители. Пока удалось обнаружить квадроцикл главы минздрава региона.

«Поиски возобновились», — сообщили в ведомстве.

Министр здравоохранения Омской области пропал 7 мая во время охоты. Мураховский перестал выходить на связь, и его пробовали найти знакомые. Позже они обратились за помощью к правоохранителям. Проведение поисковой операции осложняется болотистой местностью.

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