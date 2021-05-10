Почетную военную стелу открыли в Ростовской области

Каменск-Шахтинский, 10 мая. Памятник был открыт в Ростовской области, где во время Великой Отечественной войны проходили бои при обороне города, заявили в управлении информполитики правительства региона.

На мемориале можно увидеть историю подвига войск СССР, которые сражались за Каменск-Шахтинский. По некоторым оценкам, город потерял в сражениях около 32 тыс. бойцов.

«Город Каменск-Шахтинский заслужил быть городом воинской доблести. Статистика гласит, что в ожесточенных боях советские подразделения потеряли здесь 31 972 бойца, — заявил директор департамента по делам казачества Петр Серов.

За большие заслуги перед страной Каменску-Шахтинскому в 2020 году было вручено почетное звание «Город воинской доблести».

Ранее стало известно, как в Казани проходили торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Главной площадкой празднования 9 Мая традиционно стала площадь Тысячелетия рядом с казанским Кремлем.