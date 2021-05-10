Дом офицеров записал видеоклип на песню «Жди меня» ко Дню Победы

Чита, 10 мая. Творческая студия Дома офицеров Забайкальского края решила снять клип на песню «Жди меня» и приурочить его к 9 Мая. Стихи написал Константин Симонов.

Снимали видеоклип на девяти площадках. Работа над роликом стартовала еще 30 сентября прошлого года рядом с аэродромом «Каштак». После сцены продолжили записывать в исторических интерьерах Дома офицеров.

«Съемки видеоклипа стали самыми масштабными в работе творческой студии», — отметили в учреждении.

На кадрах зритель сможет увидеть библиотеку, военно-исторический музей, Малый камерный и Колонный залы. Съемочный процесс завершился на территории центра научно-технической информации и библиотек Забайкальской железной дороги 19 апреля текущего года. Актерами выступили артисты Дома офицеров и участники военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт».

Песни военных лет находят отражение в творчестве современных артистов. Певица Клава Кока записала свою версию на известную «Катюшу» и приурочила ее к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.