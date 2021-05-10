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Составлен топ-5 реалистичных фильмов о Великой Отечественной войне

  /   Обновлено: 10 мая 2021 05:48
Общество
Составлен топ-5 реалистичных фильмов о Великой Отечественной войне
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 мая. Ровно 76 лет назад советские войска одержали победу над нацистской Германией. Вспомнить о подвигах фронтовиков помогут фильмы о событиях минувшего времени.

Первым из таких документальных фильмов является «Программа Сталинград. Победа, изменившая мир». Лента рассказывает об одной из самых ожесточенных битв Великой Отечественной войны. В фильме приводятся комментарии известных военнослужащих и историков, которые анализируют ход сражения и силы обеих сторон.

Фильм «Великая война», снятый к 65-летию Победы, расскажет многолетнюю историю военных лет. При создании киноленты использовалась компьютерная графика, которая позволила воссоздать особенности и детали ключевых сражений войны.

Составлен топ-5 реалистичных фильмов о Великой Отечественной войне
wikipedia.org  / RIA Novosti archive, image #602161 / Zelma / CC-BY-SA 3.0

Документальная картина «Жажда» описывает события обороны Одессы. Оригинальная версия, вышедшая в 1959 году, потрясла советских зрителей. Узнать о жизни москвичей в годы войны можно из фильма «Фронтовая Москва. История победы».

Фильм «Курская битва. Время побеждать» посвящен одному из самых крупных танковых сражений в мировой истории. Авторы киноленты в деталях разобрали все этапы битвы, рассказывая зрителям о роли советских разведчиков.

Компания «Мегафон» ранее выяснила самый любимый военный фильм жителей Забайкалья. Лидером рейтинга стала военная драма «Ржев» российского режиссера Игоря Копылова.

кино рейтинг вов
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