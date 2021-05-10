«Забыл историю»: Чешского журналиста осудили за статью о Великой Победе

Прага, 10 мая. Читатели чешского издания Forum 24 возмутились новой статьей автора Петра Главачека, который выпустил материал о «милитаристской показухе» России в День Победы.

Чешский журналист написал одиозную статью о роли СССР во Второй мировой войне (ВМВ). Автор допустил вольные оскорбительные высказывания в адрес Советского Союза и России в частности, а также и откровенные исторические неточности. Главачек также подверг критике деятельность руководителя СССР Иосифа Сталина, назвав его правление «мерзким режимом», и этим «оправдал» Украину и страны Прибалтики, которые в 1941 году приветствовали гитлеровцев.

Пользователи Сети выразили сильное негодование от прочитанного. Например, автор указал, что Вторая мировая война закончилась 8 мая 1945 года, что не соответствует действительности. Как отметил один из читателей, «все образованные люди» знают, что ВМВ завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

wikipedia.org / Nieznany/unknown

«Странный автор. Какой конец Второй мировой в мае?!» — удивился читатель.

«Прагу и другие чешские города освобождали без необходимой подготовки и бомбардировки, чтобы сохранить архитектуру и людей. Часто за счет жизни советских людей», — напомнил другой.

«Автор забыл историю», — резюмировал юзер.

Многие пользователи отметили, что автор проявил себя как необразованный, неблагодарный человек, который проявил свою «низкую сущность».

Несмотря на выпады со стороны иностранных СМИ, праздник Великой Победы отмечают по всему миру. 9 Мая праздновали в Аргентине, Австралии, Испании, Сербии и других странах. Традиционно главное мероприятие — парад Победы состоялся в Москве.