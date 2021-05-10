Жительница Благовещенска погибла в результате падения с большой высоты

Благовещенск, 10 мая. Женщина выпала из окна многоэтажного дома в одном из микрорайонов Благовещенска. Трагедия произошла в минувшее воскресенье на глазах местных жителей.

Очевидцы рассказали о случившемся в социальных сетях. Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Воронкова. На вид погибшей было около 40 лет, она упала, предположительно с пятого или шестого этажа. Ее тело обнаружили на крыше магазина, который находится на первом этаже дома.

Местные СМИ обратились за комментарием в региональное УМВД России. В ведомстве подтвердили факт трагедии, добавив, что в результате падения женщина получила смертельные травмы.

В Московском районе Петербурга молодая девушка погибла при падении с балкона. Тело 22-летней горожанки было найдено под окнами многоэтажного дома. Сотрудников полиции вызвали прохожие.