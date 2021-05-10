Власти Приморья увеличат число пунктов вакцинации от COVID-19

Владивосток, 10 мая. План организации дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19 сформируют к началу рабочей недели в Приморье. Они могут появиться в торговых центрах и общественных местах.

Мобильные пункты по вакцинации оказались востребованными у населения еще осенью. Тогда граждане прививались от гриппа. Подобный опыт необходим сейчас, чтобы инъекцию от COVID-19 смогли получить без посещения медучреждений, отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Уже с 8 мая в торговом центре «Авиатор» в Артеме начал работать мобильный пункт вакцинации. Каждую точку, где граждане могут привиться, открывают после получения разрешения, подчеркнула министр. Для жителей острова Попова, желающим привиться, «Дальневосточная» поликлиника организует выезд медиков 11 мая.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 157,28 миллиона. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 786 943 человека, отмечается в статистике ВОЗ.