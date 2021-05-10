SpaceX запустит оплаченный Dogecoin спутник к Луне в 2022 году

Вашингтон, 10 мая. Компания SpaceX отправит спутник к Луне в 2022 году. Запуск полностью профинансировали криптовалютой Dogecoin, заявил предприниматель Илон Маск.

Лунная миссия получила название Doge-1. Спутник принадлежит канадской компании Geometric Energy Corporation. Выведут аппарат на окололунную орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Сумма сделки держится в секрете.

«Оплатив такого масштаба сделку, Dogecoin, GEC и SpaceX укрепили эту валюту в статусе расчетной денежной единицы при ведении лунного бизнеса в космической области», — отметили в GEC.

Во Флориде уже успешно запустили ракету-носитель Falcon 9 с группой спутников Starlink. Первая ступень должна совершить посадку на плавучую платформу в Атлантике для дальнейшего использования, заявили в SpaceX.