Дипломаты РФ в Словении возложили цветы к мемориалу красноармейцев в Любляне

Любляна, 10 мая. Сотрудники российского дипведомства в Словении совместно с Русским домом в Любляне возложили цветы к мемориалам погибших на территории страны соотечественников.

Мероприятия прошли в Любляне, Мариборе и Мурске-Соботе. Российские дипломаты возложили цветы к памятнику сынам России и Советского Союза, которые погибли на территории Словении во времена Первой и Второй мировых войн.

После этого венки возложили к Вечному огню на месте братской могилы 516 красноармейцев, которые погибли во время освобождения города Мурска-Собота. Также сотрудники российской дипмиссии побывали у памятника советскому воину и югославскому партизану, который находится на площади Победы в центре города.

Третьим в списке посещения стало здание бывшего концлагеря Stalag XVIII-D, который находится в Мариборе. В годы Великой Отечественной войны из-за болезней, голода и суровых условий содержания там погибло больше 5 тыс. пленных красноармейцев. Всех их похоронили на близлежащем кладбище Побрежье.

Ранее россияне, граждане стран СНГ и жители Швейцарии приняли участие в мероприятии, которое посвящено 76-й годовщине Победы над фашистской Германией в городе Базель. Официальные представители РФ возложили венки к монументу на кладбище Хернли.