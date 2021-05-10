Диетолог Гинзбург призвал отказаться от употребления соков натощак

Москва, 10 мая. Некоторые напитки, включая соки, не рекомендуется пить на голодный желудок. Натощак следует употреблять только воду, отметил диетолог Михаил Гинзбург.

Если желудок здоров, можно выпить зеленый чай с молоком, иногда кофе и кисломолочные продукты. Следует помнить, что кислая жидкость вызывает боль при попадании на воспаленную слизистую оболочку. Меньший вред будет нанесен после еды, передает радио Sputnik.

Натощак не рекомендуется пить соки, сладкую газировку, компоты, сладкий чай и алкоголь. Эти напитки способны резко поднять уровень сахара в крови, а спиртное может нарушить обмен веществ в организме, предупредил специалист.

Здоровым напитком можно считать чистый черный кофе без добавок. Рекомендуется употреблять не больше 400 мг кофеина в день. Тогда он сможет не только придать энергии, но и помочь в борьбе с лишним весом.