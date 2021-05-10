Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
10 мая 06:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:10
Происшествия
УМВД сообщило о возобновлении поисков главы омского минздрава Мураховского
06:08
Общество
Почетную военную стелу открыли в Ростовской области
06:00
Общество
Дошедший до Германии ветеран ВОВ рассказал об ужасах военного Берлина
05:51
Общество
Дом офицеров записал видеоклип на песню «Жди меня» ко Дню Победы
05:48
Общество
Составлен топ-5 реалистичных фильмов о Великой Отечественной войне
05:34
Общество
«Забыл историю»: Чешского журналиста осудили за статью о Великой Победе
05:30
Происшествия
Жительница Благовещенска погибла в результате падения с большой высоты
05:27
Общество
Власти Приморья увеличат число пунктов вакцинации от COVID-19
05:12
Общество
SpaceX запустит оплаченный Dogecoin спутник к Луне в 2022 году
05:06
Общество
Метеорологическое лето придет в Москву в ближайшие дни
05:04
Общество
Дипломаты РФ в Словении возложили цветы к мемориалу красноармейцев в Любляне
05:00
Шоу-бизнес
Психолог допустила правдивость сенсационного признания Илона Маска
04:55
Общество
Диетолог Гинзбург призвал отказаться от употребления соков натощак
04:54
Технологии
WhatsApp принял решение оставить «несогласных» пользователей
04:42
Общество
МВД назвало самые популярные способы кражи денег со счетов россиян
04:30
Общество
Украинского игрока «Зенита» назвали «сепаратистом» после поста о Дне Победы
04:20
Общество
Издание La Vanguardia опровергло некоторые мифы о меде
04:06
Происшествия
Стрельба произошла в главном терминале аэропорта Ванкувера
04:00
Общество
Симферопольцы в восторге от выставки военной техники в центре города в честь 9 Мая
03:46
Общество
Количество лесных пожаров в России значительно сократилось за последние сутки
Все новости

Диетолог Гинзбург призвал отказаться от употребления соков натощак

Общество
Диетолог Гинзбург призвал отказаться от употребления соков натощак
pixabay.com  /  silviarita

Москва, 10 мая. Некоторые напитки, включая соки, не рекомендуется пить на голодный желудок. Натощак следует употреблять только воду, отметил диетолог Михаил Гинзбург.

Если желудок здоров, можно выпить зеленый чай с молоком, иногда кофе и кисломолочные продукты. Следует помнить, что кислая жидкость вызывает боль при попадании на воспаленную слизистую оболочку. Меньший вред будет нанесен после еды, передает радио Sputnik.

Натощак не рекомендуется пить соки, сладкую газировку, компоты, сладкий чай и алкоголь. Эти напитки способны резко поднять уровень сахара в крови, а спиртное может нарушить обмен веществ в организме, предупредил специалист.

Здоровым напитком можно считать чистый черный кофе без добавок. Рекомендуется употреблять не больше 400 мг кофеина в день. Тогда он сможет не только придать энергии, но и помочь в борьбе с лишним весом.

здоровье совет напиток
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 315167 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 247865 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 191602 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 155358 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 118355 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Все новости / Общество / Диетолог Гинзбург призвал отказаться от употребления соков натощак
Рейтинг@Mail.ru