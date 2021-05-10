WhatsApp принял решение оставить «несогласных» пользователей

Москва, 10 мая. Разработчики мессенджера передумали вводить ограничения для пользователей, которые не примут новое пользовательское соглашение в течение двух недель после установленного срока.

Обновление WhatsApp состоится в середине мая. Недавно администрация сообщила, что будет вводить ограничения для тех, кто не согласился с новыми правилами разработчиков. Люди будут в течение двух недель получать сообщения о возможностях обновления. Если пользователь откажется, то в начале июня он не сможет совершать звонки и обмениваться сообщениями в мессенджере.

Ранее IT- специалисты нашли серьезную уязвимость в приложении WhatsApp. Злоумышленник может запустить процесс удаления учетной записи мессенджера. При этом пользователей не защитит даже двухфакторная аутентификация.